Покупки в последнюю минуту невозможны: магазины Aldi в канун Рождества будут закрытыми

30.10.2017 10:03 · 0 комментариев

Вместо того чтобы работать на рождественской неделе, когда большой оборот, семь дней с понедельника, 18 декабря, до воскресенья, 24 декабря, магазины концерна Aldi будут в воскресенье, 24.12.2017, закрыты.

Как заявил Флориан Шольбек (Florian Scholbeck), управляющий директор отдела коммуникации в Эссене (Essen): «Наши клиенты могут совершать покупки в наших супермаркетах всю неделю с понедельника по субботу. В канун Рождества мы думаем, прежде всего, о наших сотрудниках, у которых должен быть рождественский праздник после долгой и напряженной недели».

Раньше концерн Rewe объявил, что его магазины будут закрыты в канун Рождества.

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