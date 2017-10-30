Норовирус в Берлине: количество заболевших удвоилось

30.10.2017 10:01 · 0 комментариев

Распространение норовируса в Берлине вызывает тревогу: на данный момент многие люди в столице страдают от этого высоко инфекционного вируса желудочно-кишечного тракта. В середине октября за неделю заболели 52 человека, неделей раньше заболевших было 56.

Это примерно в два раза больше, чем в среднем за 20 недель до этого, о чём свидетельствуют последние еженедельные отчеты земельного ведомства по здравоохранению и социальным вопросам (Landesamt für Gesundheit und Soziales). По его данным, рост заболевания типичен для сезона, который обычно длится до марта. Однако такие цифры отчетности отражают только верхушку айсберга.

В целом количество зарегистрированных в этом году норовирусных заболеваний в Берлине составляет более 2 000 человек. Большинство сообщений поступало из Трептов-Кёпеника (Treptow-Köpenick), Панкова (Pankow) и Штеглица-Зелендорфа (Steglitz-Zehlendorf).

Прошлой зимой вирус относительно широко распространился по всей Германии. Согласно исследованиям, это также связано с новым вариантом вируса. По словам Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut), новый вирус не является более опасным, но лучше скрывается от иммунной системы, вследствие чего заболело больше людей.

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