43 процента женщин в Германии подвергались сексуальным домогательствам

29.10.2017 09:29 · 0 комментариев

Во всем мире в результате скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein) женщины делают свой опыт сексуального домогательства публичным, а мужчины признаются в своём поведении. Эта проблема, как показывает недавний опрос института YouGov, также широко распространена и в Германии. Почти половина женщин в Германии испытали сексуальные домогательства.

43 процента опрошенных женщин заявили, что они подвергались сексуальным домогательствам или преследованиям, по сравнению с 12 процентами опрошенных мужчин. Согласно цифрам, каждый шестой мужчина в Германии раньше преследовал кого-то в сексуальном отношении. 18 процентов опрошенных мужчин признались, что они вели себя так, что женщина могла почувствовать это поведение «как неуместное или сексуально угнетающее».

Среди респондентов-женщин эта доля была значительно ниже (шесть процентов). В общественном пространстве (14 процентов) и в частной среде (13 процентов) сексуальные домогательства являются несколько более частыми, чем на работе (10 процентов). Согласно опросу, наиболее распространенной формой сексуального притеснения является прикосновение (около 28 процентов), за которым следуют соответствующие намёки (24 процента).

изнасилование, притеснения, сексуальные домогательства