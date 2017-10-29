Полиция в Гессене застрелила преступника с ножом

29.10.2017 09:26 · 0 комментариев

Во время попытки ареста полицейские на юге Гессена произвели выстрел в вооруженного мужчину и смертельно ранили его. По данным властей и прокуратуры Дармштадта (Darmstadt), у него был длинный нож. Как сообщается, выстрел был сделан при попытке ареста ранним утром 28.10.2017 в Мёрфельден-Вальдорфе (Mörfelden-Walldorf). Мужчина умер ещё во время оказания ему первой помощи.

Согласно первоначальным данным расследования, ранее мужчина поссорился с 24-летним парнем. В связи с этим в полицию поступило сразу несколько вызовов. 24-летнему пострадавшему было нанесено несколько порезов, а его рюкзак, вероятно, был украден. Пострадавшего отвезли в больницу. Подозреваемый был в конечном итоге обнаружен полицией перед рестораном. Как заявил представитель полиции в Дармштадте, его личность и его возраст в настоящее время неизвестны, так же, как и причина спора.

Гессен, нападение, полиция, преступник, смертельное ранение