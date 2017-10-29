Один из баварских городов вводит песочные часы для кратковременной парковки
29.10.2017 09:23 · 0 комментариев
В малых городах и сельской местности многие люди ездят на автомобилях. У ежедневных забот есть только один недостаток – парковка.
Город Вольках (Volkach) в Баварии протестировал несколько правил кратковременной парковки и год назад принял подкупающе простое решение: за 4 евро жители могут получить песочные часы.
У того, кто только хочет что-то быстро купить, 15 минут времени на песочных часах. Сложные банкоматы не нужны. Это хорошая идея, которая, возможно, будет использована и в других городах.
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время парковки, парковка, песочные часы
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