Один из баварских городов вводит песочные часы для кратковременной парковки

29.10.2017 09:23 · 0 комментариев

В малых городах и сельской местности многие люди ездят на автомобилях. У ежедневных забот есть только один недостаток – парковка.

Город Вольках (Volkach) в Баварии протестировал несколько правил кратковременной парковки и год назад принял подкупающе простое решение: за 4 евро жители могут получить песочные часы.

У того, кто только хочет что-то быстро купить, 15 минут времени на песочных часах. Сложные банкоматы не нужны. Это хорошая идея, которая, возможно, будет использована и в других городах.

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