Концерн Aldi Süd объявил о повышении цен на яйца

29.10.2017 09:21 · 0 комментариев

Потребители должны настраиваться на рост цен на яйца к концу года. Концерн Aldi Süd, один из определяющих цены на отраслевом рынке, объявил, что в зависимости от формы содержания птицы, повышение цен может быть «в двузначном процентном диапазоне». Аналогично рассматривает ситуацию и Федеральная ассоциация немецкого яйца (Bundesverband Deutsches Ei (BDE)). Её председатель Хеннер Шёнеке (Henner Schönecke) говорит о возможности повышения цен от 20 до 30 процентов.

Причиной роста цен стали последствия летнего скандала с веществом Fipronil. Поскольку в Нидерландах из-за загрязнения токсином по-прежнему закрыты 180 предприятий, а в других странах не хватает миллионов несушек, в настоящее время в Европе существует дефицит яиц.

В последние месяцы цены на яйца значительно возросли. В начале года средняя цена для белых и коричневых яиц размерного класса M в оптовом секторе составляла около семи центов. В настоящее время цена на расфасованное яйцо составляет в среднем 12,49 центов.

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