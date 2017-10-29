Штойдтнер вернулся в Германию

29.10.2017 09:19 · 0 комментариев

Немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner) вернулся в Берлин.

Как стало известно агентству Deutsche Presse-Agentur, Штойдтнер и находящийся вместе с ним в заключении шведский коллега Али Гарави (Ali Gharavi) прибыли из Стамбула в Берлин. Глава правительства Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) сообщил, что Штойдтнер хочет вернуться в город без «участия политики и общественности». По желанию семьи, 45-летний правозащитник снова ступит на немецкую землю частным образом.

Штойднер провёл в заключении более трёх месяцев из-за обвинений в терроризме. В начале процесса Стамбульский суд в ночь на четверг, 27.10.2017, неожиданно принял решение об увольнении его, Гарави и шести турецких правозащитников, которые обвиняются вместе с ними. После этого стало известно, что бывший канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) сыграл центральную роль в освобождении Штойднера из турецкой тюрьмы.

Штойднер был освобождён из тюрьмы строгого режима в Силиври (Silivri) на западе от Стамбула. Штойднер, Гарави и девять турецких правозащитников обвиняются государственной прокуратурой в «членстве в одной из вооруженных террористических организаций» и «поддержке вооруженных террористических организаций», что карается заключением до 15 лет. Процесс продолжится 22 ноября. После выезда из страны приговор суда не будет иметь никаких последствий для Штойднера, пока он останется в Германии.

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