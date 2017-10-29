Туристический тренд: Египет и арабские страны снова популярны

29.10.2017 09:18   ·   0 комментариев

© Anton Petrus - Fotolia.com

© Anton Petrus — Fotolia.com

После нескольких трудных лет и переживают в настоящее время возвращение. По данным Tui, крупнейшего туроператора Германии, число туристов в Египте удвоилось. Благодаря политической стабилизации, высоким инвестициям в безопасность и уменьшению количества негативных отзывов, доверие к этой стране на Ниле возвращается.

То же самое можно сказать и о Тунисе, который также отметил высокий рост количества туристов. По этой причине туристическая компания Thomas Cook увеличила свои предложения на лето 2018 года для Туниса на 15 процентов, а для Египта – даже на 20 процентов.

Несмотря на политические споры, относительно Турции тоже отмечается более высокий спрос. Особенно летом «горячие путёвки» покупались именно в эту страну, поэтому спрос у многих операторов снова был на уровне предыдущего года. Причина этого очевидна: предлагает лучшее соотношение цены и качества на Средиземном море.

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