Начинается зимнее время: часы снова переводятся

29.10.2017 09:17 · 0 комментариев

Уже в течение 37 лет Германия практикует перевод времени – один раз весной и один раз осенью. И всё же каждый раз возникает вопрос, в каком направлении нужно переводить часы.

С субботы, 28.10.2017, на воскресенье, 29.10.2017, часы переводят назад, а ночь становится на один час больше. С этим организм человека справляется достаточно хорошо. Однако, в принципе, переход на другое время означает определённые риски для здоровья.

Почему вообще существует летнее время? Причины его введения в 1980 году были другими, чем в 1947 или 1916 годах, так как тогда уже было летнее время. После семи месяцев летнего сезона осенью мы всегда возвращаемся к обычному времени. Но таким уж «нормальным» оно тоже не является. Оно появилось тогда, когда люди начали ездить по железной дороге.

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