Немецкий паспорт позволяет въезд в 158 стран

27.10.2017 09:41 · 0 комментариев

В международном сравнении немецкий паспорт является почти самым ценным паспортом в мире.

По данным консалтингового агентства Arton Capital, с паспортом Федеративной Республики граждане могут въехать в общей сложности в 158 стран без визы или с визой, которую можно получить по прибытии.

Только паспорт города в Юго-Восточной Азии – Сингапура – делает путешествие ещё проще: его граждане въезжают без особых усилий в 159 стран. Следующие места занимают Швеция и Южная Корея (157 стран), Дания, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Япония и Великобритания (156 стран). Замыкают список такие страны, как Сирия (29 стран), Пакистан и Ирак (26 стран) и Афганистан (22 страны).

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