Из-за ДТП на дорогу выпало и разбилось около 30 тысяч бутылок пива

27.10.2017 09:39   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.auto.tut.by

Скриншот с сайта www.auto.tut.by

Около 30 тысяч бутылок пива разбились на автобане. Об этом сообщает hessenschau.de. По информации издания, грузовик, перевозивший , попал в аварию на автомагистрали А45 в городе Фридберг в федеральной земле Гессен. Сообщается, что после столкновения легкового автомобиля с фурой на дорогу выпало 1,5 тысячи ящиков пива.

Некоторое время движение по автомагистрали было перекрыто.

auto.tut.by

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