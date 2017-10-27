Из-за ДТП на дорогу выпало и разбилось около 30 тысяч бутылок пива

27.10.2017 09:39 · 0 комментариев

Около 30 тысяч бутылок пива разбились на автобане. Об этом сообщает hessenschau.de. По информации издания, грузовик, перевозивший пиво, попал в аварию на автомагистрали А45 в городе Фридберг в федеральной земле Гессен. Сообщается, что после столкновения легкового автомобиля с фурой на дорогу выпало 1,5 тысячи ящиков пива.

Некоторое время движение по автомагистрали было перекрыто.

auto.tut.by

авария, автобан, пиво