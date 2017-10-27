Строительство дороги в Баварии отложили из-за хомяка

27.10.2017 09:37 · 0 комментариев

Строителям пришлось законсервировать дорожные работы в общине Ауэрбах, в Баварии (Германия). Причиной стал представитель охраняемого вида хомяка, который решил устроить себе зимнюю нору прямо на территории стройки.

Теперь строительство объезда, которое было запланировано на осень, начнется только в апреле или даже мае, когда хомяк проснется. До этого переселить хомяка без последствий не удастся, сообщает Евро-Пульс.

Хомяк обыкновенный до 1960-х годов был в Германии пушным зверем. Хоть охота на хомяков давно запрещена, их злоключения не закончились. Теперь популяция страдает из-за современного сельского хозяйства – разрыхление и удобрение почвы лишает хомяков привычной пищи и мест обитания. Сейчас хомяки охраняются, а причинение вреда им или среде их обитания считается уголовным преступлением.

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