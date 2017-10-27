Очередной самолёт с депортированными афганцами прибыл в Кабул

27.10.2017 09:35   ·   0 комментариев

© Christian Kaschkat - Fotolia.com

© Christian Kaschkat — Fotolia.com

Утром 25.10.2017 в Кабул прибыла ещё одна группа афганских беженцев, депортированных из Германии. Как заявил в аэропорту представитель Международной организации по миграции (Internationale Organisation für Migration (IOM)), на борту самолёта из Лейпцига/Галле находилось 14 молодых мужчин.

Официальные данные из Германии пока отсутствуют. Например, неясно, из каких федеральных земель были депортированы эти мужчины. В общей сложности в рамках семи коллективных депортаций с декабря 2016 года федеральное правительство отправило в 128 просителей убежища, получивших отказ.

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