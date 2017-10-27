Власти Касселя не разрешили родителям назвать ребёнка Люцифером

27.10.2017 09:33 · 0 комментариев

Родители в Касселе (Kassel) выбрали для своего ребёнка необычное имя – Люцифер (Lucifer), но потерпели неудачу, не получив разрешения властей. Один из служащих отдела, ведающего актами гражданского состояния, предположил, что такое имя может поставить под угрозу благополучие ребенка, сказал Маттиас Грунд (Matthias Grund) из окружного суда в Касселе в среду, 25.10.2017. Судья был привлечен служащим для разъяснения дела.

На непубличном слушании родителей переубедили – теперь ребёнка назовут Луцианом (Lucian). Если бы они настаивали на своём выборе, то окружной суд должен был бы решить, допустимо ли это имя. Общего запрета на определенные имена в Германии не существует, объясняет Фрауке Рюдебуш (Frauke Rüdebusch) из Общества немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)). Есть правила, но нет никаких законов.

имя, Люцифер, новорождённый