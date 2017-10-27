В Германии выбрано дерево года
27.10.2017 09:31 · 0 комментариев
Осенью можно собирать и готовить коричневые круглые плоды – съедобные каштаны. В следующем году в Германии этой древесной породе придают особую честь.
Каштановое дерево с его округло-коричневыми плодами стало деревом 2018 года. Таким образом, как сообщает Фонд «Дерево года» (Stiftung Baum des Jahres) в Берлине, после ели сделано напоминание о древесной породе, которая не везде бросается в глаза в лесах Германии.
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