В Германии выбрано дерево года

27.10.2017 09:31 · 0 комментариев

Осенью можно собирать и готовить коричневые круглые плоды – съедобные каштаны. В следующем году в Германии этой древесной породе придают особую честь.

Каштановое дерево с его округло-коричневыми плодами стало деревом 2018 года. Таким образом, как сообщает Фонд «Дерево года» (Stiftung Baum des Jahres) в Берлине, после ели сделано напоминание о древесной породе, которая не везде бросается в глаза в лесах Германии.

дерево года, каштан, природа