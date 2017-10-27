Бензозаправочные станции оснащаются против краж бензина

27.10.2017 09:30   ·   0 комментариев

© LVDESIGN - Fotolia.com

© LVDESIGN — Fotolia.com

Хорошо работающая бензозаправочная станция продает около восьми миллионов литров бензина и дизельного топлива в год. Однако не каждый клиент его оплачивает: криминальная статистика свидетельствует о 71 000 случаях мошенничества на заправках за последний год. В самой отрасли говорят о том, что их количество гораздо больше. Согласно расчетам Федеральной ассоциации бензозаправочных станций и автомоек (Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche), в полицию поступают сообщения только о 20 процентах случаев. По данным Центральной ассоциации автозаправочных станций и гаражей (Zentralverband des Tankstellen- und Garagengewerbes), убытки заправочных станций составили в прошлом году около 30 миллионов евро.

В качестве реакции на это операторы производят сейчас техническое переоборудование заправок. Заправочные станции меняют устаревшие видеоустройства с аналоговым качеством изображения на устройства с качеством HD, которые имеют высокое разрешение и, следовательно, более распознаваемые снимки. Вместо размытых изображений номерного знака тогда можно будет увидеть даже штамп TÜV. Сразу же после фиксации нарушения снимок отправляется в полицейский участок, и начинается поиск правонарушителя. Тому, кого поймают за кражей бензина, грозит тюремное заключение.

Одним из способов избежать проблемы краж бензина являются автоматические заправочные станции. Однако эти беспилотные гораздо чаще встречаются в таких странах, как Дания или Франция, чем в Германии. Но это также изменится: до конца года компания FE-Trading хочет открыть в Южной Германии ряд автозаправочных станций под названием Avanti. Первые десять пилотных станций строятся на земельных участках концерна Aldi. будет на них оплачиваться до заправки, а не после.

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