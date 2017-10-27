Бензозаправочные станции оснащаются против краж бензина

27.10.2017 09:30 · 0 комментариев

Хорошо работающая бензозаправочная станция продает около восьми миллионов литров бензина и дизельного топлива в год. Однако не каждый клиент его оплачивает: криминальная статистика свидетельствует о 71 000 случаях мошенничества на заправках за последний год. В самой отрасли говорят о том, что их количество гораздо больше. Согласно расчетам Федеральной ассоциации бензозаправочных станций и автомоек (Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche), в полицию поступают сообщения только о 20 процентах случаев. По данным Центральной ассоциации автозаправочных станций и гаражей (Zentralverband des Tankstellen- und Garagengewerbes), убытки заправочных станций составили в прошлом году около 30 миллионов евро.

В качестве реакции на это операторы производят сейчас техническое переоборудование заправок. Заправочные станции меняют устаревшие видеоустройства с аналоговым качеством изображения на устройства с качеством HD, которые имеют высокое разрешение и, следовательно, более распознаваемые снимки. Вместо размытых изображений номерного знака тогда можно будет увидеть даже штамп TÜV. Сразу же после фиксации нарушения снимок отправляется в полицейский участок, и начинается поиск правонарушителя. Тому, кого поймают за кражей бензина, грозит тюремное заключение.

Одним из способов избежать проблемы краж бензина являются автоматические заправочные станции. Однако эти беспилотные автозаправочные станции гораздо чаще встречаются в таких странах, как Дания или Франция, чем в Германии. Но это также изменится: до конца года компания FE-Trading хочет открыть в Южной Германии ряд автозаправочных станций под названием Avanti. Первые десять пилотных станций строятся на земельных участках концерна Aldi. Бензин будет на них оплачиваться до заправки, а не после.

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