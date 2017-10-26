В Баварии вышел на маршрут первый полностью автономный автобус в Германии

26.10.2017 09:46   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Deutsche Bahn Konzern, YouTube

Видеокадр пользователя Deutsche Bahn Konzern, YouTube

Впервые Deutsche Bahn начала эксплуатацию автономного транспортного средства в общественном движении в Бад-Бирнбахе (Bad Birnbach), Нижняя Бавария. Бело-красный электрический автобус соединяет центр города с курортными термами и при этом проезжает по маршруту 700 метров по дорогам общего пользования.

Микроавтобус не имеет ни рулевого колеса, ни педали газа, однако, в нём находится водитель, который может вмешаться, если это необходимо.

Автобус не может пока самостоятельно избегать препятствий, а только автоматически выполняет свой запрограммированный маршрут. Чтобы объехать препятствие, водителю приходится управлять с помощью джойстика.

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