Известный немецкий дизайнер запустил кампанию по борьбе с контрафактом

26.10.2017 09:40 · 0 комментариев

Известный немецкий дизайнер Филипп Пляйн, основатель бренда Philipp Plein, запустил кампанию по борьбе с подделками. PleinGroup борется со всей контрафактной продукцией, имитирующей бренды Филиппа Пляйна. Кампания в том числе охватывает социальные сети и сайты. Бренд уже изъял 50 тысяч контрафактных товаров.

Вместе с тем команда юристов занимается устранением рекламы подделок в Facebook, Instagram и других социальных сетях.

Согласно прошлогоднему исследованию, контрафактом являются 5% всех товаров, импортированных на территорию Евросоюза. Из-за контрафакта в мире потеряно 220 тысяч рабочих мест, в Евросоюзе – более ста тысяч рабочих мест. Рынок контрафакта в Евросоюзе оценивается на 400 млрд. евро.

Бренд Philipp Plein представлен более чем в 40 странах мира. Штаб квартира компании расположена в Швейцарии, фабрика по изготовлению одежды находится в Италии, предприятие, производящее коллекции для дома – в Германии.

www.euromag.ru

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