Тревога из-за менингита в аэропорту Бремена: пассажиров поместили в карантинную зону

26.10.2017 09:38 · 0 комментариев

Пассажиры рейса ST2449 испытали в понедельник вечером, 23.10.2017, шок. Вечером, около 9 часов 30 минут, пассажиры, преимущественно отпускники, возвращались из Египта. Их самолёт своевременно приземлился в аэропорту Бремена, но дальше, по информации агентства Nonstopnews, вечер пошёл не по плану.

Поскольку один из пассажиров плохо себя чувствовал, и у него были серьезные медицинские проблемы, об этом сообщили в службу спасения. Врач диагностировал у мужчины подозрения на менингит – высоко инфекционное воспаление головного мозга. В связи с этим все пассажиры рейса были задержаны на несколько часов и изолированы от других пассажиров, что вызвало неудовольствие, так как они хотели вернуться домой после четырехчасового полета.

Только незадолго до полуночи пассажиров отправили домой. Официальные власти не предоставили до сих пор никакого подтверждения.

аэропорт, Бремен, вирус, медики, менингит, отпуск, туристы