Молодёжь в Германии начинает смотреть порно с 14 лет

26.10.2017 09:36   ·   0 комментариев

© auremar - Fotolia.com

© auremar — Fotolia.com

Молодые люди в Германии, как показало исследование, впервые смотрят порно в среднем в возрасте 14 лет. Примерно в половине случаев просмотр был незапланированным и нежелательным. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного университетами Хоэнхайма (Hohenheim) и Мюнстера (Münster) среди 14-20-летних. Они случайно наталкивались в Интернете на такие фото или же им показали порно третьи лица.

Первый контакт с порнографией, в соответствии с данными исследования, происходит всё раньше. 14-15-летние , у которых был контакт с жёсткой порнографией в Интернете, сообщили, что им было при первом контакте в среднем 12,7 лет. Средний возраст, в котором впервые видят порно, составляет 14,2 лет. У мальчиков это происходит раньше (в 14 лет), чем у девочек, которые видели порно в среднем в возрасте 14,8 лет.

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