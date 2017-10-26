Полиции Гамбурга грозит коллапс

26.10.2017 09:35   ·   0 комментариев

© benjaminnolte - Fotolia.com

© benjaminnolte — Fotolia.com

Объединение немецких уголовных следователей бьёт тревогу. Председатель Гамбурга Ян Райнеке (Jan Reinecke) заявил изданию Hamburger Morgenpost: «Мы перед провалом». Многие случаи остаются нерасследованными из-за нехватки персонала.

Кроме того, ситуация обостряется, так как многие полицейские из важных отделов перебрасываются на другие дела, например, в специальную комиссию под названием «Schwarzer Block», которая ведёт против нарушителей на саммите G20.

Рейнеке пожаловался, что ситуация уже не позволяет бороться с преступлениями, как следует. Это касается организованной преступности, а также преступлений, связанных с капиталом. Ситуация неприемлема. В отделе по борьбе с мошенничеством до конца года могут находиться без рассмотрения до 5000 дел.

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