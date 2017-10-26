Федеральный президент Штайнмайер в Москве

26.10.2017 09:34 · 0 комментариев

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) намеревался возобновить в Москве переговоры с Владимиром Путиным, несмотря на все разногласия. Переговоры начались с задержкой на час. Это не является чем-то необычным, так как у президента России Владимира Путина уже сложилась репутация человека, который заставляет ждать даже высокопоставленных гостей. В остальном, однако, во встрече не было ничего необычного: в течение семи лет ни один президент Германии не был в Кремле, отношения находятся на низком уровне.

Вместе с тем, насколько разными являются месседжи, которые хотят выразить обе стороны, показала пресс-конференция. Кажется, что Путин и Штайнмайер принимали участие в разных переговорах. Президент России высоко оценил отношения с Германией, а затем несколько минут оперировал цифрами относительно торговых отношений обеих стран. Он подчеркнул сотрудничество в энергетическом и экономическом секторах, согласно девизу: всё отлично.

То, что федеральному президенту это не нравится, не смог скрыть даже такой опытный дипломат, как он: у него шевелились желваки, а цвет лица потемнел. Когда пришла очередь Штайнмайера, его тон остался дружелюбным, но явно понизился. Штайнмайер заявил: «Мы далеки от нормальных отношений». Он также говорил о потерянном доверии, которое необходимо восстановить, чтобы найти выход из отрицательной спирали.

Москва, переговоры, Путин, Штайнмайер