Мнение руководителей федеральных земель: больше мигрантов должны иметь право работать

25.10.2017 07:33 · 0 комментариев

Премьер-министры федеральных земель хотят облегчить доступ мигрантов к рынку труда. Те, кто должен покинуть страну, но не может быть быстро депортирован из-за юридических препятствий, должен получить возможность зарабатывать себе на жизнь. Соответствующая концепция будет разработана в ближайшие недели. Этот документ также должен быть включен в коалиционные переговоры нового федерального правительства.

В настоящий момент людям с терпимостью разрешается работать только при определенных условиях. Например, мигрантам запрещается работать, если они обязаны жить в приемном центре. Это относится, например, к лицам из безопасных стран происхождения во время процедуры предоставления убежища, как указано на веб-сайте Федерального ведомства по миграции и беженцам (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

В середине года число лиц, обязанных покинуть страну, составило 226 457 человек. Однако у большинства из них – почти 160 000 – есть терпимость в Германии, например, из-за болезни или обучения. В то же время главы правительств также дали понять, что криминальные соискатели убежища должны быть депортированы немедленно.

беженцы, мигранты, право на работу, рынок труда