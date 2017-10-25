В немецкой армии появился комбат-трансгендер

25.10.2017 07:32   ·   0 комментариев

© Фото: Euromag

© Фото: Euromag

Командование бундесвера (немецкая ) впервые назначило трансгендера Анастасию Бифанг на должность командира батальона.

По словам подполковника Бифанг, она всегда ощущала некоторую неполноценность, однако предпочитала мириться с этим до 40 лет. В какой-то момент она решила пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций, сообщает Lenta.ru. Теперь Бифанг считает себя женщиной.

Бифанг вступила в должность в среду,18 октября. Она служит в рядах бундесвера уже 23 года. Женщина возглавила 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков (федеральная земля Бранденбург), личный состав которого насчитывает 750 человек.

43-летняя Бифанг отметила, что подчиненные нормально восприняли решение вышестоящего руководства о ее назначении. Она намерена активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров.

www.euromag.ru

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