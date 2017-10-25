Многие жители Германии опасаются вытеснения Хэллоуином культурных традиций

25.10.2017 07:30 · 0 комментариев

В оценке празднования Хэллоуина, согласно опросу, среди взрослого населения Германии наблюдается глубокий раскол. В ходе опроса YouGov 48 процентов респондентов полностью или почти полностью согласились с утверждением о том, что этот праздник ужасов, «импортированный» из США, вытесняет немецкую культуру. 46% респондентов так не считают. Остальные не дали точных ответов.

Среди молодых людей (от 18 до 24 лет) 75% не считают, что Хэллоуин вытесняет немецкую культуру. В категории людей старше 35 лет преобладает мнение о том, что этот праздник является ненужным американским заимствованием. Костюмированный праздник отмечается 31 октября, то есть в День Реформации, который является национальным праздником, а в 2017 году – юбилейном году Реформации – общефедеральным праздником.

национальные праздники, немецкая культура, Хэллоуин