Многие жители Германии опасаются вытеснения Хэллоуином культурных традиций

25.10.2017 07:30   ·   0 комментариев

© Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com

© Gennadiy Poznyakov — Fotolia.com

В оценке празднования Хэллоуина, согласно опросу, среди взрослого населения Германии наблюдается глубокий раскол. В ходе опроса YouGov 48 процентов респондентов полностью или почти полностью согласились с утверждением о том, что этот праздник ужасов, «импортированный» из США, вытесняет немецкую культуру. 46% респондентов так не считают. Остальные не дали точных ответов.

Среди молодых людей (от 18 до 24 лет) 75% не считают, что вытесняет немецкую культуру. В категории людей старше 35 лет преобладает мнение о том, что этот праздник является ненужным американским заимствованием. Костюмированный праздник отмечается 31 октября, то есть в День Реформации, который является национальным праздником, а в 2017 году – юбилейном году Реформации – общефедеральным праздником.

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