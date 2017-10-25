Новый Адвент-календарь привлекает колбасой вместо шоколада

25.10.2017 07:29   ·   0 комментариев

© Jenny Sturm - Fotolia.com

© Jenny Sturm — Fotolia.com

Если кому-то уже в предрождественский период надоело сладкое, он может теперь использовать с колбасой. Вместо шоколада и марципана за 24 дверками рождественского календаря, предлагаемого журналом «Beef», скрыты , салями или ветчина.

Колбасу не нужно охлаждать, она хранится благодаря копчению, сушке или увариванию. Кроме того, в календаре также есть несъедобные предметы от ваучера до салями-татуировки.

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