Штайнмайер распустил правительство Меркель

25.10.2017 07:27 · 0 комментариев

Новый Бундестаг собрался. Таким образом, срок полномочий правительства Большой коалиции заканчивается, и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил свидетельства об увольнении. Однако канцлер и министры пока ещё должны продолжать работать.

Федеральный президент Штайнмайер попросил канцлера Ангелу Меркель продолжить руководить работой до образования нового правительства. Учредительное собрание Бундестага официально завершило срок полномочий предыдущего федерального правительства. Однако в Основном законе предусматривается, что старое правительство остаётся на своем посту до тех пор, пока не будет сформировано новое. Союз, СвДП и партия Зелёных в настоящее время ведут переговоры о создании «ямайской» коалиции. Раньше декабря соглашение не ожидается.

Штайнмайер вручил свидетельства об увольнении членам федерального правительства в своем офисе в замке Бельвю (Bellevue). В своей прощальной речи Штайнмайер выразил общую положительную оценку Большой коалиции, в которую он сам входил в качестве министра иностранных дел до своего избрания в феврале федеральным президентом.

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