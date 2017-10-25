Пробы показывают: в Германии распространяется опасный кишечный микроб

25.10.2017 07:25 · 0 комментариев

Всё больше и больше микробов становятся устойчивыми к антибиотикам. Это означает, что с ними нельзя бороться обычными антибиотиками. К таким микроорганизмам относится и определённый штамм кишечных бактерий, который распространяется по всему миру. Как обнаружили немецкие исследователи, в Германии он также продолжает распространяться.

Если микробы устойчивы к антибиотикам, то врачам становится всё труднее уничтожать патогены. В глобальном масштабе всё больше и больше микробов развивают устойчивость к антибиотикам, также и штамм Escherichia coli. Его научное обозначение ST131 CTX-M27, и он невосприимчив к нескольким антибиотикам, так как образует ферменты, которые делают медикаменты неэффективными.

Исследователи из Немецкого центра инфекционных исследований (das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung) в Университете Гиссена (Universität Gießen) уже несколько лет наблюдают за ростом микроорганизма. С 2009 по 2016 год они проанализировали в общей сложности 953 бактериальных образца людей, животных, продуктов питания и окружающей среды. Если в 2009 году ни в одной из проб не было обнаружено мультирезистентных штаммов, то в 2016 году они составляли уже 45 процентов, то есть они обнаружены почти в каждой второй пробе.

антибиотики, бактерии, медицина, микробы, палочки, патогены, штамм