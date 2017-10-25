Виноделы жалуются на самый плохой урожай с 1961 года

25.10.2017 07:24 · 0 комментариев

Из-за капризов погоды в Европе производство вина в этом году, вероятно, будет самым плохим за несколько десятилетий. Как сообщила международная винодельческая организация OIV, в глобальном масштабе ожидается, что оно сократится на восемь процентов до 246,7 гектолитров. Это самый низкий объем производства после 1961 года.

В этом году немецкие виноделы также произведут гораздо меньше вина в своих подвалах. OIV говорит о снижении на десять процентов до 8,1 млн. гектолитров. Однако, это намного больше, чем прогнозировал Немецкий институт вина (das Deutsche Weininstitut) в своей первоначальной оценке в начале месяца. Он предвидел снижение даже на 18 процентов до 7,5 миллионов гектолитров. Германия занимает 10-е место в рейтинге крупнейших производителей вина.

Подорожают ли сейчас вина из-за более низкого объема производства, ещё неизвестно. Ценообразование зависит также от уровня запасов предыдущих лет и качества собранного винограда в отдельных регионах. Кроме того, в недавнем прошлом образовалось избыточное предложение, поскольку спрос на вино снижался после мирового финансового кризиса.

вино, виноград, виноделы, урожай