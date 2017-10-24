Следователи Еврокомиссии провели обыски в немецких автомобилестроительных концернах

24.10.2017 10:19 · 0 комментариев

Следователи Комиссии ЕС начали дальнейшие действия по проведению обысков в немецкой автомобильной промышленности из-за подозрения в картельном сговоре. Daimler, VW и Audi заявили об «объявленных повторных проверках», а пресс-секретарь ЕС, с другой стороны, об обысках. Еврокомиссия не хотела указывать названия соответствующих компаний. Однако она подтвердила, что обыски касаются как минимум двух автопроизводителей.

В настоящее время Европейская комиссия проводит предварительное расследование в связи с подозрением в картельном сговоре. Имеются сведения, что BMW, а также Daimler и VW вместе со своими дочерними компаниями Audi и Porsche на протяжении многих лет тайно обсуждали свои автомобили, расходы и поставщиков. Такие соглашения между автомобилестроителями довольно распространены – например, для соответствия стандартам по зарядке электромобилей. Однако возникает вопрос, превышен ли предел в этом случае.

автомобильная промышленность, картельный сговор, обыск