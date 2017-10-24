Эпилептический приступ на рельсах: прохожие спасли мужчину от ICE

24.10.2017 10:19 · 0 комментариев

Буквально в последние секунды свидетели и федеральные полицейские спасли молодого человека от поезда ICE, который прибывал на центральный железнодорожный вокзал Бремена. Как сообщила федеральная полиция, 27-летний мужчина в воскресенье, 22.10.2017, упал с платформы во время приступа эпилепсии, в то время как поезд уже подъезжал к вокзалу.

Два знакомых пострадавшего и два полицейских немедленно пришли на помощь. Объединив усилия, четыре человека смогли спасти мужчину буквально за несколько секунд до того, как ICE 2038 подъехал к платформе. Сам поезд ICE не смог бы остановиться вовремя.

На платформе эти же четыре человека затем оказали больному первую помощь. 27-летний мужчина получил ушибленную рану головы. Скорая доставила его в больницу.

ICE, вокзал, приступ, эпилепсия