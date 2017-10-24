Аэропорт Франкфурта проверяет самоходные шаттлы

24.10.2017 10:15 · 0 комментариев

В ближайшие две недели Fraport испытает в аэропорту Франкфурта новое изобретение: автономные челноки-шаттлы будут использоваться для обеспечения трафика между терминалами 1 и 2. На расстоянии 1,5 километра будут курсировать двое из имеющихся транспортных средств.

Это сложная задача для автобусов, испытание которых проводится, так как здесь ежедневно передвигается более 3000 автомобилей, столкновений с которыми шаттлам надо будет избегать. Fraport рассматривает возможность использования таких шаттлов позже в ходе обычной работы. Это должно быть безопаснее, к тому же, в настоящее время не хватает водителей автобусов.

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