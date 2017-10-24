Из-за неоплаченных счетов операторы отключали электричество 330 000 домохозяйствам

24.10.2017 10:12 · 0 комментариев

Из-за неоплаченных счетов в прошлом году около 330 000 семьям в Германии было отключено электричество. Кроме блокирования подключения к сети, в 2016 году неплательщикам было также направлено около 6,6 миллионов предупреждений об угрозе отключения. Это следует из проекта ежегодного мониторингового отчета Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) и Федерального ведомства надзора за деятельностью картелей (Bundeskartellamt), которым располагает агентство Deutsche Presse-Agentur.

Вместе с тем, количество отключений электроэнергии по поручению местных операторов по сравнению с предыдущим годом незначительно снизилось. В то время было более 331 000 случаев. Самое большое количество отключений было в 2014 году – тогда были отключены ровно 351 802 домохозяйства.

Отключение электричества является последним средством воздействия при просрочке платежа не менее 100 евро, после нескольких напоминаний и предупреждения об угрозе отключения с указанием последнего возможного срока оплаты. Неплательщики несут большие дополнительные расходы, потому что клиенты должны оплачивать не только накопленные счета, но также отключение и последующее повторное подключение. Согласно отчету, в среднем это составляет от 35 до 40 евро, хотя отдельные операторы требуют до 200 евро.

задолженность, неплательщики, электричество, электроэнергия