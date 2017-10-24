Политики требуют полного переезда правительства в Берлин

24.10.2017 10:11 · 0 комментариев

Банкротство Air Berlin может также иметь политический эффект. В частности, депутат Бундестага от ХДС Кай Вегнер (Kai Wegner) требует полного перемещения федерального правительства из Бонна в Берлин.

«После банкротства Air Berlin двойная резиденция правительства стоит больше денег, времени и усилий», заявляет политик. «Видеоконференции – это хорошо, но они не могут заменить личный контакт».

Настало время для полного переезда всех федеральных министерств в Берлин. Политик из ХДС считает, что соответствующее обязательство и четкую дорожную карту необходимо включить в коалиционное соглашение.

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