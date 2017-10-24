Министерство окружающей среды Германии возражает против глифосата

24.10.2017 10:09 · 0 комментариев

Франция стремится к компромиссу, но Германия продолжает отклонять предоставление разрешения на применение глифосата – спорного средства для уничтожения сорняков. Министерство окружающей среды (Umweltministerium) настаивает на своем «Нет» относительно использования этого средства, временное применение которого в настоящее время разрешено ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь министра окружающей среды Барбары Хендрикс (Barbara Hendricks), которая занимает пост министра до образования нового правительства. Хендрикс выступает, таким образом, против возглавляемого ХСС Федерального министерства сельского хозяйства (Bundesagrarministerium), которое открыто для дальнейшего использования глифосата. Без согласия между министерствами федеральное правительство, вероятно, воздержится от голосования на уровне ЕС.

глифосат, окружающая среда, сельское хозяйство, сорняки