Министерство окружающей среды Германии возражает против глифосата

24.10.2017 10:09   ·   0 комментариев

© Countrypixel - Fotolia.com

© Countrypixel — Fotolia.com

Франция стремится к компромиссу, но Германия продолжает отклонять предоставление разрешения на применение глифосата – спорного средства для уничтожения сорняков. Министерство окружающей среды (Umweltministerium) настаивает на своем «Нет» относительно использования этого средства, временное применение которого в настоящее время разрешено ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь министра окружающей среды Барбары Хендрикс (Barbara Hendricks), которая занимает пост министра до образования нового правительства. Хендрикс выступает, таким образом, против возглавляемого ХСС Федерального министерства сельского хозяйства (Bundesagrarministerium), которое открыто для дальнейшего использования глифосата. Без согласия между министерствами федеральное правительство, вероятно, воздержится от голосования на уровне ЕС.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!