Цены на авиабилеты в Германии опустились до минимальной отметки

24.10.2017 10:08 · 0 комментариев

Несмотря на банкротство Air Berlin, цены на билеты бюджетных авиакомпаний в Германии упали до нового минимума. Согласно результатам исследования, проведенного Немецким аэрокосмическим центром (das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)), средние цены бюджетных перевозчиков колеблются этой осенью от 35 до 97 евро. В прошлом году ценовой диапазон составлял от 44 до 105 евро за рейс.

Причинами более благоприятных цен являются падение цены на керосин, а также продолжающаяся сильная конкуренция. Уже этим летом авиакомпания Eurowings представила 50 новых маршрутов. Авиакомпания является лидером на рынке с долей рынка в 52 процента и 368 маршрутами. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair находится на втором месте среди недорогих перевозчиков в Германии с новым рекордным количеством маршрутов – 243. Ryanair продолжает оставаться лидером в Европе, а за ним следует британская авиакомпания Easyjet.

В целом количество рейсов из Германии в другие страны увеличилось с 700 в прошлом году примерно до 800 в этом году. Согласно исследованию, четверть всех рейсов из Германии выполняют лоукостеры. Особенно выгодны полёты для тех, кто летит в Испанию, Италию и Грецию. Согласно данным DLR, количество недорогих рейсов в пределах Германии и за рубеж увеличилось с 4 400 почти до 5 000 рейсов в неделю.

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