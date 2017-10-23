В убийстве женщины-политика СвДП подозревается муж

23.10.2017 10:19   ·   0 комментариев

© ankiro - Fotolia.com

© ankiro — Fotolia.com

Недалеко от железнодорожного вокзала Эйслингена () в четверг, 19.10.2017, в одном из автомобилей были обнаружены три трупа. Два с перерезанными горлами, один с огнестрельным ранением. Полиция исключила возможность вооруженного ограбления и считает, что здесь произошел семейный конфликт. Убитая женщина – 56-летний политик СвДП Корнелия Йеле (Cornelia Jehle) из Эйслингена. Мужчины – её муж-ровесник и 26-летний нынешний партнёр Янник П. (Yannik P.).

Следователи подозревают в совершении преступления мужа, считая, что он перерезал в автомобиле горло своей жене и её молодому партнёру. 26-летний Янник П. сидел на водительском месте, 56-летняя Корнелия Йеле рядом с ним. Муж погиб на заднем сиденье от выстрела, который, по всей вероятности, нанёс себе сам. Он также оставил прощальные письма в машине и квартире.

К такому ужасному поступку мужа привела, видимо, ревность. Местный политик Корнелия Йеле несколько месяцев назад рассталась со своим мужем и съехалась со своим другом. По данным издания «Bild», Янник П. работал барменом на дискотеке. Кровавое преступление на подземной автостоянке является смертельным финалом давних споров, о которых сообщают свидетели. Мужу были запрещены контакты с Йеле. В июне полиция вынуждена была вмешаться и выгнать его из дома женщины.

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