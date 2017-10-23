В центре Мюнхена мужчина совершил нападение на прохожих с применением ножа

23.10.2017 10:17   ·   0 комментариев

© Bits and Splits - Fotolia.com

© Bits and Splits — Fotolia.com

В субботу утром, 21.10.2017, неизвестный мужчина напал в Мюнхене с ножом на нескольких людей. По данным полиции, преступник атаковал нескольких прохожих в пяти местах вокруг площади Rosenheimer Platz утром, в 8 часов 15 минут. В частности, он совершил нападения на самой площади Rosenheimer Platz, а также на Paulaner Platz и на улице Ständlerstraße. По меньшей мере, четыре человека получили ранения. По данным полиции, ранения ни одной из жертв не представляют опасности для жизни.

Полиция объявила предупреждение. Из-за различной информации о направлении побега преступника жителям было рекомендовано избегать всей территории вокруг Rosenheimer Platz, Ostbahnhof и Ostpark и оставаться в своих домах. Местные жители слышали сирены, вертолеты кружили над округом Haidhausen, где произошла . По информации полиции, поиск преступника в центре Мюнхена проходил на самом высоком уровне. Причины атаки всё ещё неизвестны.

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