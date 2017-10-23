От грабителей улетели украденные банкноты

23.10.2017 10:15   ·   0 комментариев

© nikitos77 - Fotolia.com

© nikitos77 — Fotolia.com

В Венере (Weener), Нижняя Саксония, взорвали банкомат. Когда они убежали, произошло нечто странное: позже на улице полицейскими и пожарными были собраны в общей сложности 10 000 евро их добычи. Преступники каким-то образом потеряли эти банкноты.

Преступники сбежали на автомобиле темного цвета. Местные СМИ сообщили, что банкноты вылетели из не полностью закрытого багажника. Полиция, однако, не может подтвердить эту версию. Грабители смогут перенести потерю: в соответствии с данными полиции, у них осталась сумма в пятизначном диапазоне.

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