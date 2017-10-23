Находка в Эппельсхайме может привести к переписыванию истории человечества

23.10.2017 10:13 · 0 комментариев

На прошлой неделе Музей естественной истории Майнца (das Naturhistorische Museum Mainz) представил сенсационное открытие: зубы одного из видов приматов, датируемые возрастом 9,7 миллионов лет. Зубы были обнаружены более года назад при раскопках на Ур-Рейне (Ur-Rhein) в Эппельсхайме (Eppelsheim).

Самое интересное состоит в том, что находка сравнима с зубами, найденными в Африке, и принадлежит к так называемым предкам человека родов ардипитек (Ardipithecus) и австралопитек (Australopithecus). Однако зубы из Эппельсхайма на четыре-пять миллионов лет старше африканских экземпляров. И до сих пор таких находок за пределами Африки не было.

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