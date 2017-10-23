В Берлине приготовили самый большой дёнер в мире

23.10.2017 10:11   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Berliner Morgenpost, YouTube

Видеокадр пользователя Berliner Morgenpost, YouTube

Самый большой дёнер в мире был приготовлен в торговом центре «Mall of Berlin»  в Берлине. Радиостанция 98.8 Kiss FM решила побить мировой 2004 года. Тогда австралийцы приготовили дёнер весом 413 килограммов.

Благодаря окончательному весу 423,5 килограммов берлинцам удалось побить рекорд. Вес подготовленного на столе материала для дёнера составил даже одну тонну. Однако при взвешивании дёнер разломился. Поэтому гигантский дёнер пришлось разделить на две части, и большая из них стала рекордной.

По данным издания «B.Z.», для начинки гигантского дёнера было использовано 130 литров соуса, 60 килограммов красной капусты, 60 килограммов салата, 30 килограммов томатов, 20 килограммов огурцов и 60 килограммов белокочанной капусты. После взвешивания он был разрезан и бесплатно распределен среди 400 зрителей.

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