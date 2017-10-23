В Мюнхене находится в обращении 46 000 легальных единиц оружия

23.10.2017 10:09 · 0 комментариев

Мюнхенцы разоружаются. В городе сегодня гораздо меньше пистолетов, револьверов и винтовок, чем несколько лет назад. По крайней мере, что касается легальной частной собственности огнестрельного оружия, то есть той области, которую власти статистически охватывают в Национальном Реестре вооружений (das Nationale Waffenregister). После разрушительной стрельбы в Виннендене (Winnenden) в 2009 году, когда 17-летний сын спортивного стрелка убил 15 человек, а потом застрелился сам, количество владельцев оружия в Мюнхене сократилось вдвое.

Как сообщается, до стрельбы в Виннендене в самом городе Мюнхен было около 18 000 владельцев оружия. Сегодня насчитывается 9 420 человек, владеющих в общей сложности 46 117 единицами огнестрельного оружия. Решающую причину этого снижения эксперты видят в адаптации закона об оружии в результате винненденской трагедии. С тех пор властям было разрешено без предупреждения и без причины проверять, хранится ли указанное оружие в соответствии с правилами.

В ходе последней реформы Закона об оружии летом этого года снова было издано распоряжение об амнистии, согласно которому владельцы могут сдать незарегистрированное оружие. Однако никто пока не сдал ни одной единицы, ни одного патрона. Для сравнения: когда власти обратились к владельцам оружия после случая в Виннендене, было сдано 127 единиц нелегального огнестрельного оружия. Вместе с тем, мюнхенцы регулярно расстаются со своим законным, зарегистрированным огнестрельным оружием. Обычно оно передаётся наследниками, которые, например, больше не хотят хранить охотничье ружье деда.

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