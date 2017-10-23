Наказания нарушителей дорожного движения теперь ужесточаются

23.10.2017 10:08 · 0 комментариев

Нарушителей дорожного движения ожидают более жесткие штрафы. С четверга, 19.10.2017, вступили в силу изменения правил дорожного движения. Таким образом, законодательные органы реагируют на результаты исследований аварий и опыт спасателей.

Использование смартфонов за рулем будет стоить водителям дороже. Штраф за это нарушение составит 100 вместо прежних 60 евро, причём с отметкой в один балл в базе нарушителей правил дорожного движения в Фленсбурге (Flensburg). Если использование мобильного телефона за рулем стало причиной аварии с материальным ущербом, нарушителю угрожает штраф 200 евро, два балла, а также запрет на вождение в течение месяца. Использование мобильных телефонов разрешено только при выключенном двигателе. Если велосипедиста поймают с мобильным телефоном в руке, ему придётся заплатить 55 вместо 25 евро.

Водители, которые не освобождают в пробках на автомагистралях спасательную полосу для спасателей, будут наказаны штрафом не менее 200 евро. До сих пор штраф составлял всего 20 евро. В самом тяжелом случае необходимо будет заплатить 320 евро вместе с месячным запретом на вождение. Кроме того, теперь предусмотрен штраф, по меньшей мере, 240 евро и месячный запрет на вождение, если водитель не сразу же освободил дорогу автомобилям полицейских и спасательных служб, независимо от спасательной полосы.

Закон предписывает, что при вождении автотранспортного средства лицо должно быть узнаваемым, а не скрытым. Любого, кто допускает это нарушение, должен уплатить штраф в размере 60 евро. Исключение сделано для водителей мотоциклов или скутеров, которые должны одевать защитный шлем. Любой, кто организует незаконные дорожные гонки или участвует в таких гонках, будет наказан лишением свободы на срок до двух лет – и до десяти лет, если кто-то тяжело ранен или погиб.

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