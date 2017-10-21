Граждане Людвигсхафена выступают против аллеи имени Гельмута Коля
21.10.2017 10:17 · 0 комментариев
В Людвигсхафене (Ludwigshafen), на родине умершего бывшего канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl), городской совет в начале сентября голосами ХДС, СДПГ и СвДП принял решение переименовать аллею Rheinallee в Helmut-Kohl-Allee.
Однако среди граждан города возникло сильное сопротивление. Как заявил лидер фракции ХДС Торбьёрн Картес (Torbjörn Kartes), решение городского совета нужно отменить «из-за того, какой эффект оно вызвало в городе».
Картес признал, что «процедура не была проведена оптимальным образом» и начата «слишком рано», чтобы могла хорошо завершиться. Теперь необходимо снова подумать, как правильно почтить память Гельмута Коля.
Ситуация в Эрфурте выглядит лучше: улица в центре города будет переименована в честь Коля. Городской совет принял это решение 18.10.2017 большинством голосов.
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Гельмут Коль, Людвигсхафен, память
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