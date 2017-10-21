В Германии резко исчезают насекомые

21.10.2017 10:15 · 0 комментариев

Количество крылатых насекомых в Германии за последние 30 лет сократилось примерно на 76%. К такому выводу пришли ученые из ФРГ, Нидерландов и Великобритании, с 1989 по 2016 год изучавшие насекомых в 63 природоохранных зонах Германии.

Результаты исследования опубликованы 19 октября в специализированном онлайн-издании Plos One. Ученые расставляли в заповедниках липкие ловушки и регулярно измеряли биомассу пойманных таким образом насекомых.

Уже давно известно о постепенном вымирании бабочек и пчел в Европе и Северной Америке. Однако исследование впервые дает подтверждение тому, что многим видам летающих насекомых грозит исчезновение, отметил один из авторов исследования Каспар Халльман из университета голландского Неймегена. По его словам, в целом сокращение биомассы насекомых намного больше, чем предполагалось до сих пор.

При этом в исследовании ученые не высказались о возможных причинах вымирания насекомых. Они лишь указали на то, что многие природоохранные зоны в ФРГ окружены сельскохозяйственными угодьями, и свою негативную роль могли сыграть пестициды.

Результаты собственного исследования опубликовал также Союз защиты окружающей среды Германии (NABU). По данным экологов, число птичьих пар с потомством в период с 1998 по 2009 год сократилось на 12,7 миллионов (15%).

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