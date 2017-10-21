Конституционная защита предостерегает от «Детей Исламского государства»

21.10.2017 10:14 · 0 комментариев

Исламское государство потеряло в Сирии свой последний оплот. Однако немецкое Ведомство по охране конституции (Verfassungsschutz) предостерегает теперь от следующего поколения джихадистов в долгосрочной перспективе.

Руководитель этой организации Ханс-Георг Маасен (Hans-Georg Maaßen) заявляет, что дети граждан Германии, выехавших на территории, где вело бои Исламское государство, могут после своего возвращения представлять угрозу безопасности.

Из-за падения халифата скоро многие женщины с детьми вернутся в Европу. Эти дети являются носителями исламистской доктрины и перенесли психологические травмы.

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