Конституционная защита предостерегает от «Детей Исламского государства»

21.10.2017 10:14   ·   0 комментариев

© mast3r - Fotolia.com

© mast3r — Fotolia.com

Исламское государство потеряло в Сирии свой последний оплот. Однако немецкое Ведомство по охране конституции (Verfassungsschutz) предостерегает теперь от следующего поколения джихадистов в долгосрочной перспективе.

Руководитель этой организации Ханс-Георг Маасен (Hans-Georg Maaßen) заявляет, что граждан Германии, выехавших на территории, где вело бои Исламское государство, могут после своего возвращения представлять угрозу безопасности.

Из-за падения халифата скоро многие женщины с детьми вернутся в Европу. Эти дети являются носителями исламистской доктрины и перенесли психологические травмы.

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