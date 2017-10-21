Два брата из Берлина заработали миллионы долларов за математическое приложение

21.10.2017 10:09 · 0 комментариев

То, что началось как неудачный старт в программе «Die Höhle des Löwen», заканчивается как история успеха. Братья Максим и Рафаэль Ниче (Maxim und Raphael Nitsche) продали разработанное ими учебное приложение «Math42″ американской компании Chegg за сумму около 20 миллионов евро.

Математическое приложение предназначено в основном для школьников, которые благодаря ему могут обойтись без долгосрочного и дорогостоящего дополнительного обучения. В отличие от других мобильных обучающих устройств, которые решают только подготовленные задачи, в приложение братьев из Берлина можно просто ввести формулу, и тогда отобразиться решение и путь расчета.

Покупатель Chegg будет использовать программное обеспечение для производства своего математического приложения в следующем году. Братья Ниче станут руководителями команды разработчиков. Дальнейший доход обоих зависит от успеха команды. Chegg уже заплатил братьям 12,5 млн. евро. Кроме того, они могут получить максимальную долю прибыли в размере 7,5 млн. евро.

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