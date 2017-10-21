Почему иммигранты действительно приезжают в Германию

21.10.2017 10:13 · 0 комментариев

Согласно опросу, проведенному институтом Censuswide для компании Fintech Azimo, трудовых мигрантов привлекают, в основном, экономические преимущества.

Каждый третий из опрошенных рабочих указал, что хочет продвигать свою карьеру. Также каждый третий респондент назвал хорошие условия жизни в Германии. Другими важными мотивами являются качество обучения и финансовые стимулы (соответственно по 29 процентов).

Социальные факторы, очевидно, являются для трудовых мигрантов скорее вторичными. Только восемь процентов надеются встретить в Германии хороших людей.

В других странах мотивы иммигрантов в меньшей степени вызваны экономическими причинами. Так, мигранты в Испанию третьей по частоте причиной иммиграции в эту страну называют хорошую погоду.

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