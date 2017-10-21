Женщины больше страдают от перехода на другое время

21.10.2017 10:10 · 0 комментариев

Многие люди уже сейчас побаиваются перехода на зимнее время. Согласно данным одного из опросов, от перехода на другое время больше страдают женщины. 29.10.2017 опять предстоит переход на зимнее время. Агентство Forsa провело опрос по поручению больничной кассы DAK.

Результаты опроса показывают, что у 16 процентов мужчин и 28 процентов женщин уже были физические и психологические проблемы, связанные с переводом часов. Усталость и слабость чувствуют 70 процентов мужчин и 79 процентов женщин. В общей сложности 60 процентов страдают от проблем со сном.

здоровье, зимнее время, перевод часов, сон