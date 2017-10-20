Контроль на границе Франции и Германии продлили

20.10.2017 10:42 · 0 комментариев

Германия и Франция подтвердили решение сохранить контроль на границах в связи с террористической угрозой. Два соседствующих государства пожелали продлить установленную систему контроля на своих границах до мая 2018-го года. Это решение власти стран оправдывают террористической угрозой. В то же время, Европейская комиссия объявила о том, что в ноябре положит конец отступлениям от правил, действующих в Шенгенской зоне.

Осуществление контроля на государственных границах Германии должно было завершиться 11 ноября. Однако, по словам министра внутренних дел Томаса де Мезьер, ситуация с безопасностью внутри Европейского союза остается напряженной.

Как пишет издание Le Matin, решение о продлении контроля на границах было принято в тесном сотрудничестве с министерствами внутренних дел Австрии, Дании, Швеции и Норвегии. Многие европейские страны, в том числе и Германия, вернули контроль на границах в качестве исключительной меры в 2015 году в свете массового наплыва беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана.

Контроль на границах Франции должен был завершиться 31 октября. Решением правительства эта дата передвинута на 30 апреля 2018-го года.

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